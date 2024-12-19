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«Очень нужная акция!»: Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнит мечты пятерых детей
Раис Татарстана Рустам Минниханов присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», цель которой — исполнить новогодние мечты детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.
Руководитель республики объяснил, чего именно желают дети, шары с просьбами которых он снял с новогодней елки до начала XIX съезда Совета муниципальных образований РТ. «Папа Амира и Самиры — участник СВО из Лениногорска. Дети мечтают о велосипеде. Владислав из Казани любит изучать космос и хотел бы в подарок интерактивный глобус. Заветное желание Камиллы из Зеленодольска — побывать на представлении цирка Никулина, а ее младший брат загадал желание получить футбольные бутсы», — отметил он.
«Бик кирәкле акция! Балаларны сөендерү өчен яхшы мөмкинлек. Барлык теләкләрне якын арада үтәрбез! (в переводе с татарского — „Очень нужная акция! Хорошая возможность порадовать детей. Все пожелания исполним в ближайшее время!“)» — заключил Рустам Минниханов.
В акции «Елка желаний» могут поучаствовать дети от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью, а также дети из семей участников специальной военной операции (в том числе — погибших военнослужащих). Подробнее об этом можно узнать на сайте «Елка желаний.РФ». Президент России Владимир Путин в этом году пообещал исполнить мечты троих детей, о которых он узнал на акции «Елка желаний».
Видео: t.me/rustamminnikhanov.
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