Павлова исполнит мечты троих детей из ЛНР в рамках «Елки желаний»

Ольга Павлова

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний», сняв с елки три шара с мечтами детей.

«Это замечательная, добрая традиция — в преддверии Нового года исполнять мечты, желания детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, с ограничениями по здоровью и, конечно, детей с исторических российских территорий», — рассказала журналисту «Татар-информа» Ольга Павлова.

Первый шар содержал обращение трехлетней Алисии Золкиной из Луганска. Девочка очень любит сказки. Недавно она познакомилась с историей Редьярда Киплинга о Маугли и мечтает об игрушечном наборе героев «Книги джунглей».

Просьбу во втором шаре оставила семилетняя Милана Коротун из поселка городского типа Марковка Луганской народной республики. Она любит рисовать и мечтает стать знаменитой художницей. У Деда Мороза девочка попросила набор для творчества.

И третий шар с «Елки желаний», снятый Ольгой Павловой, тоже оказался связан с ЛНР. Просьбу в нем оставил трехлетний житель города Брянки Роман Зоркин. Мальчик очень любит технику, особенно автомобили. Он загадал желание получить в новогоднюю ночь конструктор.

«Все подарки ребята обязательно получат. Новый год — это время чудес и волшебства! Пусть все добрые и светлые мечты сбываются!» — заключила Ольга Павлова.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.