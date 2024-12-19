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Общество 19 декабря 2024 10:12

Песошин исполнит мечты шестерых детей в рамках «Елки желаний»

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Песошин исполнит мечты шестерых детей в рамках «Елки желаний»
Алексей Песошин принимает участие в акции «Елка желаний» в 2023 году
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», он исполнит мечты шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Кабмина республики снял шары с желаниями детей с новогодней елки перед началом XIX съезда Совета муниципальных образований РТ. Тогда же к акции присоединился и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Среди детей, желания которых исполнит Песошин, — Гузель из Казани, мечтающая о зимнем костюме, и ее земляки — братья Эмир и Султан, попросившие велосипед и машинку на радиоуправлении. Маша из Елабужского района РТ мечтает об аквагриме, а ее сестра Надя и брат Дима хотят получить подарок-сюрприз.

В акции «Елка желаний» могут поучаствовать дети от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью, а также дети из семей участников специальной военной операции (в том числе — погибших военнослужащих). Президент РФ Владимир Путин в этом году пообещал исполнить мечты троих детей, о которых он узнал на акции «Елка желаний».

#елка желаний #Алексей Песошин
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