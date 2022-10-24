Запад ответил на заявление России о планах Киева использовать «грязную бомбу»

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции сочли российские предупреждения о планах Киева использовать на территории Украины «грязную бомбу» необоснованными. Об этом они заявили в совместном заявлении.

«Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», – приводит ТАСС заявление дипведомств стран. В документе подчеркивается, что страны также отвергают «любые предлоги для эскалации со стороны России».

Кроме того, министры ведомств трех стран вновь подчеркнули, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Напомним, накануне российские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах Киева французскому, турецкому и британскому коллегам — Себастьяну Лекорню, Хулуси Акару и Бену Уоллесу.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг обвинения и заявил, что утверждения о наличии у его страны планов применить «грязную бомбу» абсурдны и опасны.