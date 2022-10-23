Шойгу сообщил в Минобороны Турции о планах Киева обвинить РФ в применении ядерного оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел сегодня телефонные переговоры с турецким главой военного ведомства Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщает МО РФ, в числе прочего Шойгу сообщил Акару свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Чуть раньше Шойгу созвонился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и также обсудил планы Киева устроить провокацию.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что киевский режим занимается подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы». Таким образом украинские власти хотят обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе СВО и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.