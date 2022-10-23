РИА Новости: Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» на Украине

Киевский режим занимается подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы», сообщает РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину. По данным агентства, Киев намерен обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе СВО и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Как утверждают источники РИА Новости, под руководством «западных кураторов» Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Сведения о готовящейся провокации предоставлялись неназванными источниками. Кроме того, по данным издания, сотрудники офиса Зеленского контактируют с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля по указу Президента РФ Владимира Путина.