Шойгу провел переговоры с министрами обороны Великобритании и США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с руководителями военных ведомств Великобритании и Соединенных Штатов — Беном Уоллесом и Ллойдом Остином. Темой обоих бесед стала ситуация на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.

При этом детали разговора с главой Пентагона не приводятся. В ходе же разговора с главой Минобороны Британии российский министр довел него «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“».

Upd (19.20): Вместе с тем Уоллес в ходе беседы с Шойгу заявил, что Украина не планирует идти на эскалацию конфликта. Он «отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации», цитирует заявление британского военного ведомства ТАСС.

До этого российский министр обороны созвонился с французским и турецким коллегами —Себастьяном Лекорню и Хулуси Акаром. Он также рассказал им о гипотетических планах украинских властей устроить провокацию с помощью «грязной бомбы».

Сегодня утром российские СМИ со ссылкой на неназванные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы». Каких-либо доказательств этого, за исключением слов анонимных источников, приведено не было.