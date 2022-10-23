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Ру Тат
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Политика
23 октября 2022  23:33

МИД Украины отверг обвинения в планах применить «грязную бомбу»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утверждения о наличии у его страны планов применить «грязную бомбу» абсурдны и опасны.

«Во-первых, Украина является убежденным приверженцем ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. Т-и): у нас нет никаких „грязных бомб“, и мы не планируем их создавать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — написал дипломат в своем Twitter’е.

Кроме того, Кулеба рассказал о разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. По словам украинского министра, они оба согласились с тем, что разговоры о «грязной бомбе» могут быть направлены «на создание предлога для операции под чужим флагом».

Сегодня утром российские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы».

Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об этих гипотетических планах французскомутурецкому и британскому коллегам — Себастьяну ЛекорнюХулуси Акару и Бену Уоллесу.

«Грязная бомба» представляет собой одну из разновидностей радиологического оружия. Это контейнер с радиоактивными изотопами, которые при взрыве распыляются ударной волной на большой площади. Такое устройство не дает немедленного поражающего эффекта и поэтому не слишком полезно в качестве боевого оружия. Вместе с тем его применение может привести к радиационному заражению почвы и воды, а также к образованию очагов возникновения лучевой болезни.
#спецоперация на Украине #ядерное оружие
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