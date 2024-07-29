«Заберите меня и мой УАЗ, я готов на все»: дело желавшего воевать за ВСУ снова в суде

«С обвинением не согласны, это вполне легальное военное формирование на территории Украины

В Вахитовском суде Казани во второй раз стартовало дело Арсения Глебова, которого обвиняют в попытке вступить в незаконное военное формирование – в интернациональный легион ВСУ. Также ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Суд над Глебовым по сути стартовал заново – причиной стала смена судьи. Сегодня ему снова зачитали обвинение.

«С обвинением не согласны, в нем нет состава преступления. Интернациональный легион – вполне легальное военное формирование на территории Украины», – изложил позицию стороны защиты адвокат Глебова.

На процесс подсудимого доставили из СИЗО, в котором он находится уже больше двух лет. На прошлом заседании ему снова продлили меру пресечения.

«Родился в Чистополе, регистрации не имею, сестра продала квартиру, а в новой прописаться не успел в связи с посадкой. Временно безработный, не судим, военнообязанный, но в армии не служил ввиду ревматоидного полиартрита. На данный момент проживаю в казанском СИЗО-1», – ответил на вопросы судьи Арсений Глебов.

Арсению Глебову 29 лет. Он не судим, не женат. Из родственников у него остались мать и младшая сестра. Исходя из показаний свидетелей стороны обвинения, он ярый оппозиционер. Неоднократно высказывал недовольство властью и особенно рьяно выступал против специальной военной операции.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Господин, на все готов, возьмите УАЗ»

В суде сегодня вспомнили о том, что Арсений выкладывал в интернет видео, на которых критиковал ВС РФ, спецоперацию и Президента. Известно, что он пытался связаться с военным атташе Украины с просьбой помочь ему выехать из России и попасть в интернациональный легион. Предлагал свою помощь в транспортировке раненых, борьбе с «оккупантами» и свой УАЗ, который он готов был отдать в пользу ВСУ.

«Добрый день, господин президент, к вам обращается Глебов Арсений Николаевич, гражданин страны-агрессора. В 2017 году я был привлечен к административной ответственности за участие в митинге против узурпации власти, и я несу личную ответственность за то, что не приложил достаточных усилий для отсечения головы этой фашистской, диктаторской гидры. К сожалению, это мне не под силу. Но молчаливо и безучастно наблюдать то, как бомбят украинские города и роддомы, я тоже не могу. Для себя я принял решение, что борьбу можно вести непосредственно с территории Украины. Не всякий русский враг и оккупант. В 2015 году, когда я был на Украине, я убедился, что это страна свободных и добрых людей. Также для меня немыслимо участие в войне на стороне Путина. Господин президент, я не вправе просить у вас украинское гражданство, но вправе просить возможность оказать помощь. У меня есть подготовленный автомобиль, который я могу пожертвовать армии, а сам отправиться работать автомехаником, разбирать завалы, готов на любую работу, которая может быть полезна Украине», – процитировал прокурор обращение Арсения Глебова к Зеленскому.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ни военный атташе, ни президент в помощи Глебова очевидно не нуждались. Однако спустя время, по версии следствия, с ним все-таки связались предположительно из иностранного легиона и согласились принять его самого и его уазик. До Украины он должен был добираться через Армению. Осуществить свои планы Глебов не успел. 18 мая 2022 года его задержали сотрудники ФСБ. Следователей он пытался убедить, что просто собирался вернуть в Армению, где проживал.

В момент задержания у Глебова при себе нашли запчасти для внедорожника, кольцо со свастикой и книгу Невзорова.

«В действиях моего подзащитного нет состава преступления. Все факты, указанные в этом обращении, ранее были указаны в СМИ, на сайте ООН и прочими неправительственными организациями, поэтому нельзя сказать, что эта информация фейковая. А также обвинением не было предоставлено доказательств о том, что интернациональный легион является незаконным вооруженным формированием на территории Украины. Наоборот, легион является структурным подразделением территориальной обороны Украины», – высказал позицию защиты относительно обвинения адвокат Глебова.

Исходя из сказанного адвокатом, получается, что подсудимый хотел вступить не в незаконное образование, а во вполне законное неонацистское объединение.

Харизматичный молодой человек в клетке для подсудимых сегодня буквально заражал своим оптимизмом. Несмотря на это, прогноз на приговор у него довольно плачевный. За желание содействовать в реабилитации нацизма и убийстве соотечественников ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Татар-информ» уже писал о судебном разбирательстве над Арсением Глебовым. Кроме того, «Татар-информ» также ранее писал об ударах по жилым и гражданским объектам, а также по своим солдатам.