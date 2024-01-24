«Их ждали матери, жены и дети»: что известно о сбитом самолете Ил-76 с пленными ВСУ

Видео: t.me/rt_russian

Пленных перевозили для обмена

Сегодня около 11 часов утра самолет Ил-76 потерпел крушение в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области.

«При выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», – сказано в заявлении Министерства обороны России.

Чтобы установить причины катастрофы, на место оперативно вылетела комиссия Воздушно-космических сил Российской Федерации.

По данным СМИ, перед крушением пилот смог увести самолет в сторону поля, чтобы не дать ему упасть на населенный пункт и избежать больших жертв.

Видео: t.me/mod_russia

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сделал заявление по этому поводу.

«Самолет упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», – сообщил он.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что экипаж самолета успел доложить о внешнем воздействий прежде, чем воздушное судно потерпело крушение.

«То, что самолет был сбит, нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в телеграм-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, – это на 100 процентов ясно», – заявил он.

Как сообщают «Известия», после крушения Ил-76 в украинских СМИ появилась информация о том, что самолет сбили ВСУ, а на борту судна якобы находились ракеты С-300. Вскоре, впрочем, украинская пресса отредактировала записи, а телеграм-каналы, опубликовавшие их версию, закрыли комментарии.

Видео: t.me/360tv

«Расстреляли беззащитных ракетами, американскими и немецкими»

Оперативно на происшествие отреагировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он поручил подготовить обращение Госдумы к конгрессу США и Бундестагу Германии в связи с катастрофой Ил-76.

«Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», – заявил Володин.

Он также предложил довести до сведения национальных парламентов эту позицию.

«Своих солдат расстреляли в воздухе! Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Вышли на решение расстрелять пилотов нашего военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию. Расстреляли беззащитных ракетами, американскими и немецкими! Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать свою ответственность и к чему это все приведет», – заявил Володин.

Фото: © Aleksandr Markin, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

«Они прекрасно знали, куда летит самолет»

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T.

«Сегодня должен был состояться обмен 192 на 192. Первый борт вез 65 человек, на втором летели остальные», – заявил он.

По словам Картаполова, следом за рухнувшим Ил-76 летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных. Его успели развернуть.

«Сегодня пока об обмене, видимо, речи идти не может», – добавил он.

При этом Картаполов отметил, что российских пленных будут возвращать, как бы тяжело это ни было.

Глава комитета уверен: Киев знал о том, как будут доставляться пленные, поэтому то, что произошло, – намеренные действия ВСУ.

«Они прекрасно знали, куда летит самолет, и операторы ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели, транспортный перед ними или боевой самолет, – там все предельно понятно. Большой самолет летел без сопровождения, потому что их заранее об этом предупреждали», – заявил он.

Видео: t.me/rt_russian

«Тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих»

Остается вопрос: зачем убивать своих солдат? Была ли это попытка устроить очередную провокацию, чтобы потом обвинить во всем Россию?

«Это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен и чтобы обвинить в этом Россию. Сами убили своих солдат, которых ждали матери и дети, а теперь будут рассказывать, что Россия виновата», – сказал Андрей Картаполов.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. А депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что пора начать «процедуру признания Украины государством-террористом».

Пожалуй, громче всех о происходящем высказался заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«История с уничтожением самолета Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта. Об этом уже многие написали. Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев убежден, что дальше будет только хуже.

«Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги», – заявил Медведев.

Фото на анонсе: стоп-кадр видео