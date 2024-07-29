За ночь российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, 9 над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», – заявили в ведомстве.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА повреждена электростанция. По его данным, пострадавших нет, оперативные службы занимаются устранением последствий атаки.

При падении дрона в Воронежской области был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод, возник пожар, сообщил глава региона Александр Гусев.