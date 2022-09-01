Администрация Энергодара заявила о массированном обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины сегодня с утра ведут массированный обстрел контролируемого российскими войсками Энергодара Запорожской области. Об этом заявили в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) города.

В Telegram-канале администрации утверждается, что ВСУ «ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара». Местным жителям власти рекомендовали переместиться в укрытия.

Кроме того, ВГА опубликовала фотографии последствий ударов по Энергодару. На одном снимке видны повреждения, нанесенные многоэтажному жилому дому, на другом — поднимающийся над городом столб черного дыма.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева к Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром. Это наиболее крупная и мощная атомная электростанция в Европе.

Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. При этом на ней продолжает работать украинский персонал. Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС.