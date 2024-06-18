В Казани продилили арест жителю Чистополя, который хотел воевать на стороне ВСУ

Вахитовский районный суд Казани продлил меру пресечения в виде ареста для уроженца Чистополя Арсения Глебова еще на три месяца. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также в попытке вступить в украинский интернациональный легион для борьбы против России.

Глебов содержится в СИЗО уже около двух лет с 29 июня 2022 года. На сегодняшнем заседании суд планировал исследовать вещественные доказательства – телефон и ноутбук подсудимого, однако из-за отсутствия зарядных устройств процесс пришлось отложить.

Арсения Глебова задержали в столичном аэропорту Внуково в июне 2022 года. При нем были найдены запчасти для УАЗа, телефон, рации, кольцо со свастикой и книга Невзорова*. По его версии, он просто хотел вернуться в Армению, где тогда проживал. Однако следствие считает, что он намеревался вступить в интернациональный легион на Украине.

Со слов следствия, с начала СВО Глебов, проживая в Армении, оставлял в YouTube комментарии с критикой властей и ВС РФ, адресованные Зеленскому. Он обращался к военному атташе Украины с желанием присоединиться к легиону для борьбы с Россией. Ему отказали, но позже с Глебовым связались неизвестные лица, предложившие помощь в осуществлении его планов.

Сам Глебов отрицает версию следствия, называя ее «выдумками». Он говорит, что просто ехал в Армению, и если его осудят, то это будет несправедливо.

«Это как играть с шулерами по их правилам, меня просто посадят лет на пять и все», – говорил он на предыдущих заседаниях.

Подсудимый просил суд о домашнем аресте в квартире матери, но получил отказ. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

*Внесен в список иностранных агентов в РФ