За январь с казанских дорог убрали 320 тыс. тонн снега

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Всего в период с 17 января с дорог в Казани вывезли 157,2 тыс. тонн снега, из них на снегоплавильные пункты – 65,2 тыс. тонн. Об этом на оперативном штабе по уборке снега рассказал заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

«Снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки. На них завозится свыше 11 тыс. тонн снега в сутки при штатной производительности 8 тыс. тонн. Часть снега складируют на территории пункта и при снижении потока утилизируют», – отметил он.

Всего же за январь с казанских дорог вывезли 320 тыс. тонн снега, а с начала зимы – 680 тыс. тонн, что почти на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в городе есть 8 снегоплавильных пунктов приема снега, вдобавок организованы 12 мест для временного складирования снега. Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.