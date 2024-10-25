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СМИ: в Казани продают продукты, которые пробовали гости саммита БРИКС
Жители столицы РТ выставили на продажу предметы, к которым прикасались приезжавшие на саммит БРИКС лидеры иностранных государств. За каравай, который в аэропорту Казани поцеловал Президент Беларуси Александр Лукашенко, на одной из онлайн-платформ запросили 600 тыс. рублей, сообщает телеканал «Татарстан 24».
В свою очередь чак-чак, до которого дотронулся Премьер-министр Индии Нарендра Моди, оценили заметно дешевле — всего в 40 тыс. рублей.
Телеканал предполагает, что на продажу могут быть выставлены кусок чак-чака, который надкусил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также посуда и еда с официального приема на саммите БРИКС, который провел Президент РФ Владимир Путин.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о стремлении горожан заработать на международном мероприятии можно узнать в сюжете канала.
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