СМИ: в Казани продают продукты, которые пробовали гости саммита БРИКС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Жители столицы РТ выставили на продажу предметы, к которым прикасались приезжавшие на саммит БРИКС лидеры иностранных государств. За каравай, который в аэропорту Казани поцеловал Президент Беларуси Александр Лукашенко, на одной из онлайн-платформ запросили 600 тыс. рублей, сообщает телеканал «Татарстан 24».

В свою очередь чак-чак, до которого дотронулся Премьер-министр Индии Нарендра Моди, оценили заметно дешевле — всего в 40 тыс. рублей.

Телеканал предполагает, что на продажу могут быть выставлены кусок чак-чака, который надкусил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также посуда и еда с официального приема на саммите БРИКС, который провел Президент РФ Владимир Путин.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о стремлении горожан заработать на международном мероприятии можно узнать в сюжете канала.