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Дина Газалиева: После саммита БРИКС чак-чак «порвет все рейтинги»
Чак-чак стал одной из изюминок саммита БРИКС в Казани и темой первых полос во многих СМИ. О взлетевшем рейтинге национального угощения и обстановке на саммите в последний день мероприятия рассказала ведущая Tatarstan Today Дина Газалиева.
«Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис Татарстана — прим. Т-и) — лучший пиарщик мира. Мне кажется, чак-чак вообще порвет сейчас вообще все тестовые какие-то рейтинги. В Москве его и так очень любят, я это точно знаю. Мы всегда его в гостинец покупаем. Но сейчас я уверена: надо прямо грузовиками везти, и самый свежий будут разбирать, иностранцы в том числе», — заявила ведущая «Татар-информу».
По ее словам, коллеги из России и зарубежных стран отмечают необыкновенную важность и масштаб саммита, его прекрасную организацию. Казань не оставила гостей равнодушными — «все в один голос говорят, что прекрасная организация, какой красивый город, как все улыбчивы, дружелюбны — как все здорово».
По мнению Газалиевой, такой успех город приобрел благодаря своей необыкновенной атмосфере и жителям, которые относятся к гостям «с каким-то трепетом».
«Всегда желание порадовать их — это все чувствуют, считывают. И мне кажется, результат хороший, атмосфера, конечно, прекрасная», — заключила собеседница агентства.
Видео: © «Татар-информ»
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