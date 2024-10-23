Для встречи гостей саммита БРИКС в Татарстане приготовили 65 порций чак-чака

Для встречи прибывающих на проходящий в Казани саммит БРИКС гостей в Татарстане приготовили 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Хлеб-соль и чак-чак — это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан. <...> Угоститься могли не только лидеры государств, но и прибывшие делегации», — подчеркнула она.

Более того, по словам Галимовой, для желающих в национальном комплексе «Туган авылым» даже организован мастер класс по приготовлению чак-чака.

Ранее на обычай встречать высоких гостей национальным татарским десертом чак-чак обратили внимание многие СМИ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что гости саммита БРИКС не знали, насколько вкусен чак-чак.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.