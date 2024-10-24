Бенефис Минниханова и чак-чак-дипломатия: как БРИКС повысил политические акции Татарстана

Казань достойно справляется с организацией международного события высшего уровня

Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Казань заслужила саммит БРИКС

Наша республика последовательно двигалась к этому событию, прокачивая свои компетенции в индустрии гостеприимства. Тысячелетие Казани, Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, WorldSkills, «Игры будущего», Игры стран БРИКС – с каждым таким мероприятием Казань качественно преображалась и с каждым таким мероприятием набиралась опыта и уверенности в своих силах.

Так что когда в 2024 году настал черед России председательствовать в БРИКС и, соответственно, получить право провести у себя наиболее важные мероприятия этого международного объединения, выбор был очевиден – Казань, Татарстан.

Владимир Путин восхитился уровнем развития столицы Татарстана Фото: © Сергей Бобылев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Владимир Путин назвал причины, по которым Казань выбрали для проведения саммита стран БРИКС в 2024 году, а также восхитился уровнем развития столицы Татарстана.

«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие», – пояснял глава государства в конце прошлого года.

В ходе самого саммита БРИКС в Казани Владимир Путин сообщил, что 5-е Спортивные игры стран БРИКС 2024 года в Казани показали, что в России имеется потенциал для проведения спортивных мероприятий мирового уровня.

В Казани на момент принятия решения о месте проведения саммита в России уже сложились все необходимые составляющие, чтобы на достойном уровне организовать встречу мировых лидеров, – развитая транспортная сеть и туристическая инфраструктура, комфортная современная городская среда.

Встреча лидеров государств стала самым настоящим бенефисом Раиса РТ Фото: © Максим Блинов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Даже сейчас можно констатировать, что как принимающая сторона Казань достойно справляется с организацией этого международного события высшего уровня.

Дипломатический капитал Татарстана

Следует отдельно отметить, что еще одним из весомых факторов для определения Казани как локации для саммита БРИКС-2024 стала разнообразная международная повестка Татарстана. Степень вовлеченности руководства республики в систему международных контактов России, в сферу международных дипломатических отношений можно считать беспрецедентной по отношению к другим российским регионам.

Минниханов в рамках дипломатического протокола в качестве принимающей стороны лично встречал у трапа самолета глав государств, прибывших на саммит Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов давно уже воспринимается как российская дипломатическая фигура самого высокого ранга – таков кредит доверия, оказываемого ему руководством страны. Таковы возложенные на него задачи по взаимодействию не только со странами исламского мира (как руководителя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»), но и с другими странами мира, в том числе и европейскими.

И руководитель Татарстана блестяще справляется со всей возложенной на него дипломатической работой. К нему нет нареканий – напротив, только все больший и больший кредит доверия со стороны руководства страны.

С Лукашенко Минниханов непринужденно шутит Фото: © Владимир Астапкович / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Во время саммита БРИКС Минниханов в рамках дипломатического протокола в качестве принимающей стороны лично встречал у трапа самолета глав государств, прибывших на саммит. И каких глав! Первых лиц Китая, Индии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии… Таково оказалось поручение с высокой степенью доверия от Президента России Владимира Путина.

Даже эта важная протокольная дипломатическая обязанность Миннихановым была выполнена творчески – так, например, кроме традиционного для гостей российского каравая с солью добавилось местное лакомство – чак-чак.

И это внесло не только местный колорит в первые минуты пребывания гостей на казанской земле. Вокруг угощения чак-чаком сложился целый разговорный сериал. Так, например, руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что в Китае есть подобное лакомство, а Президент Белоруссии Александр Лукашенко шутя заявил Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хватит». Местные остряки даже заявили, что на второй день саммита чак-чак подал заявку на вступление в объединение БРИКС.

Умение придать сухой дипломатической процедуре уютную и теплую атмосферу – это самое настоящее дипломатическое искусство, и руководитель Татарстана им владеет просто виртуозно.

С Реджепом Тайипом Эрдоганом Раис РТ разговаривает на одном языке Фото: rais.tatarstan.ru

Плоды многолетнего кропотливого труда

В ходе встреч с сильными мира сего было особенно заметно, как хорошо и по-настоящему дружески относятся многие из них к Рустаму Минниханову. Для многих он – фигура, с которой уже выстроены многолетние и теплые личные отношения. С Реджепом Тайипом Эрдоганом он разговаривает на одном языке, с Лукашенко непринужденно шутит, а с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обнимается как старый закадычный друг.

В построение этих личных отношений Рустам Минниханов вложил огромное количество сил, времени, исколесил весь земной шар, провел огромное количество международных встреч. Здесь воочию ярко видна та титаническая, кропотливая дипломатическая работа Раиса Татарстана, видно, насколько большой и серьезный дипломатический капитал в виде этих личных отношений он наработал.

Помимо приема гостей Рустам Минниханов еще участвует и в переговорном процессе, как в составе российской делегации во главе с Президентом страны Владимиром Путиным, так и в формате двусторонних встреч.

Рустам Минниханов еще участвует и в переговорном процессе, в том числе в формате двусторонних встреч Фото: rais.tatarstan.ru

Понятно, что такая работа Минниханова на саммите стран БРИКС будет способствовать расширению географии международного регионального сотрудничества, которое является важным фактором экономического развития республики. Будут новые договоренности о расширении международных контактов республики, будут предприняты усилия по увеличению внешнеторгового оборота Татарстана.

Будут предприняты усилия по увеличению внешнеторгового оборота Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Безусловно, проведение БРИКС поднимает авторитет Татарстана на еще большую высоту как в России, так и в мире. Раис Татарстана Рустам Минниханов приумножит свой и без того огромный капитал уважения и доверия на международной арене.

Весь мир видит в эти дни, что Татарстан обладает необходимым индустриальным, культурным и образовательным потенциалом для запуска новых масштабных международных проектов. И в этом, несомненно, большая заслуга крупного российского дипломата и руководителя республики Рустама Нургалиевича Минниханова.