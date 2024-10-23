Гостям торжественного приема для лидеров БРИКС+ предложат кыстыбый с картофелем

Гостям проходящего в МВЦ «Казань Экспо» торжественного приема для лидеров стран БРИКС+ предложат в том числе традиционное татарское блюдо — кыстыбый с картофелем. Фотографию меню опубликовало РИА Новости.

Кроме того, в меню приема вошли пельмени с осетриной (вареники с грибами для вегетарианцев) и судак, запеченный с овощами (или голень ягненка, томленная с овощами, или овощная лазанья).

В качестве десерта политикам предложат шербет из лайма, а также яблочный пирог с ванильным мороженным или шоколадный торт. Из напитков предусмотрены рислинг 2021 года и купаж «Риваж» 2020 года от российской винодельни «Криница» (расположена в Краснодарском крае).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для встречи гостей саммита БРИКС в Татарстане приготовили 65 порций чак-чака.