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Штурмовики 430-го МСП награждены за взятие Угледара
Татарстанским военным из 430-го полка присвоили звание Героев России за освобождение Угледара. Об этом сообщается в телеграм-канале именных батальонов.
Министр обороны Андрей Белоусов назвал действия военных в Угледаре образцом храбрости и высокого профессионализма.
«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 400 солдат, сержантов и офицеров полка награждены государственными наградами», – говорится в поздравительной телеграмме.
Минобороны России объявило о взятии Угледара группировкой войск «Восток» 3 октября. При этом неофициальные сообщения об этом стали появляться 1 октября. Первое Знамя Победы в Угледаре водрузили штурмовики 430-го полка с позывными Чугун и Веселый. На другом здании больницы первыми флаг Республики Татарстан установили бойцы Север и Русса. На тертий день штурмовики 430-го полка вместе с военнослужащими из Читы и Челябинска «зашли в жилые районы, зачистили весь сектор, который им был задан».
В декабре прошлого года бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.
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