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Появилось видео флага Татарстана на здании в Угледаре
В Угледаре штурмовики 430-го полка водрузили флаг Татарстана. Об этом сообщает телеграм-канал о спецоперации «Блиндаж дяди Жоры».
«Угледар. 430 МСП заняв больничный комплекс продолжают движение. Штурмовые группы идут на север города», – говорится в публикации.
Как сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный, один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков все еще есть в северо-западной части города. «Идет зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понес потери», – заявил военкор.
Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин также рассказал Reutrers, что российские войска пробились к центру Угледара.
В декабре прошлого года бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.
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