Бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ»

Бойцам из Татарстана, которые в настоящее время защищают свою Родину в зоне специальной военной операции, вручили Медали ордена «За заслуги перед РТ». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«За проявленные отвагу и мужество Медалью ордена "‎За заслуги перед Республикой Татарстан"‎ на передовой наградили татарстанских бойцов из 430 полка», – указано в публикации.

Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.

«Егетләребез белән горурланабыз! Күпме генә рәхмәт сүзләрен әйтмәсәк дә, алар һәрвакыт аз булачак! (в переводе с татарского – Гордимся своими ребятами! Сколько бы слов благодарности мы ни говорили, их всегда будет мало!)», – указал Раис.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.