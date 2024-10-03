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СВО 3 октября 2024 17:14

Российские военные полностью освободили Угледар в ДНР

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Минобороны официально сообщило об освобождении Угледара. Информация появилась в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении.

#спецоперация
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