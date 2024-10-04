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СВО 4 октября 2024 21:11

Штурмовики 430-го полка из РТ поделились видео взятия Угледара

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Военнослужащие, которые водрузили флаг Татарстана в Угледаре, опубликовали новые видео.

Как сообщается в телеграм-канале именных батальонов Татарстана, первое Знамя Победы в Угледаре водрузили штурмовики 430-го полка с позывными Чугун и Веселый.

На другом здании больницы первыми флаг Республики Татарстан установили бойцы Север и Русса.

На тертий день штурмовики 430-го полка вместе с военнослужащими из Читы и Челябинска «зашли в жилые районы, зачистили весь сектор, который им был задан».

В декабре прошлого года бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.

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