Штурмовики 430-го полка из РТ поделились видео взятия Угледара

Военнослужащие, которые водрузили флаг Татарстана в Угледаре, опубликовали новые видео.

Как сообщается в телеграм-канале именных батальонов Татарстана, первое Знамя Победы в Угледаре водрузили штурмовики 430-го полка с позывными Чугун и Веселый.

На другом здании больницы первыми флаг Республики Татарстан установили бойцы Север и Русса.

На тертий день штурмовики 430-го полка вместе с военнослужащими из Читы и Челябинска «зашли в жилые районы, зачистили весь сектор, который им был задан».

В декабре прошлого года бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.