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Штурмовики 430-го полка из РТ поделились видео взятия Угледара
Военнослужащие, которые водрузили флаг Татарстана в Угледаре, опубликовали новые видео.
Как сообщается в телеграм-канале именных батальонов Татарстана, первое Знамя Победы в Угледаре водрузили штурмовики 430-го полка с позывными Чугун и Веселый.
На другом здании больницы первыми флаг Республики Татарстан установили бойцы Север и Русса.
На тертий день штурмовики 430-го полка вместе с военнослужащими из Читы и Челябинска «зашли в жилые районы, зачистили весь сектор, который им был задан».
В декабре прошлого года бойцам 430-го полка в зоне СВО вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». Рустам Минниханов поблагодарил бойцов и отметил, что жители республики гордятся ими.
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