Общество 2 февраля 2026 19:20

За три дня снегопадов общественный транспорт Казани перевез почти 1,5 млн пассажиров

Фото: kzn.ru

Общественный транспорт столицы Татарстана перевез 1 448 373 пассажира за три дня аномальных снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Несмотря на сложные метеоусловия, городские службы обеспечили стабильную работу всех видов транспорта, отметили в Комитете по транспорту столицы РТ.

Слаженная работа перевозчиков позволила казанцам передвигаться по городу, когда использование личных автомобилей было затруднено или ограничено из-за сугробов на некоторых улицах и во дворах, заметили в городской администрации.

В Казани за пять дней выпало 70% месячной нормы осадков. План «Буран» в столице республики продлен до 4 февраля. Из-за этого муниципальные парковки останутся бесплатными еще два дня.

При этом после снегопадов на Татарстан обрушатся морозы до -33 градусов. В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о мерах безопасности в надвигающиеся аномальные холода.

