За сутки в Казани очистили от снега и наледи 116 крыш

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За минувшие сутки в столице Татарстана от снега и наледи очистили 116 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В столице РТ насчитывается в общей сложности 2090 скатных кровель, из них 1958 уже приведены в нормативное состояние. Таким образом, работы выполнены на 94% от общего плана, уточнили в городской администрации.

Больше всего крыш 28 февраля очистили в Кировском и Московском районах – 59 кровель. В Советском районе города привели в порядок 33 крыши, в Вахитовском и Приволжском районах – 15, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах – еще девять.

На очистку придомовых территорий от снега в последний день зимы вышли 1306 дворников и 171 машина. К 1 марта приведены в порядок 4066 казанских дворов из 4177, или 97% от общего количества, уточнили в городском Комитете ЖКХ.

При этом сегодня в Татарстане вновь вероятны сильные снегопады и метели с ухудшением видимости. Завтра на территории республики вновь разыграются слабые метели, а также опустится туман и конденсируется гололед.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в регионе участились случаи повреждения газопроводов из‑за схода снега с крыш.