Происшествия 1 марта 2026 14:09

Татарстанцев предупредили о гололеде и тумане в понедельник

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гололед, туман и слабая метель ожидаются в Республике Татарстан ночью и днем 2 марта.

ГУ МЧС России по Татарстану рекомендует быть внимательными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию и снижать скорость.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце календарной зимы и начале календарной весны в республику придет оттепель и возобновятся метели.

#погода в татарстане #гололедица на дорогах #туман в рт
