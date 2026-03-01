news_header_top
Общество 1 марта 2026 06:00

Сегодня в Татарстане ожидаются сильный снег и метель

Сегодня, в первый день весны, в Татарстане обещают сильный снег и метель с ухудшением видимости до 1 тыс. м и менее, по прогнозу гидрометцентра РТ и оповещения от МЧС России.

Синоптики прогнозируют облачную погоду и снегопад. В отдельных районах может пойти мокрый снег. Также ожидается слабая метель, ветер будет юго-западный, порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов со знаком минус, при прояснениях на востоке — до минус 10. Температура воздуха днем будет варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса. На дорогах ожидается мокрый снег и гололедица.

#погода в рт #холодная погода
