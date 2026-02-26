В начале весны в Татарстан придет оттепель до +1 градуса и вернутся метели

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На предстоящих выходных, в конце календарной зимы и начале календарной весны, в Татарстан придет оттепель и возобновятся метели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Накануне на погодные условия в республике влияла периферия южного циклона, сегодня на них оказывает влияние атмосферный фронт. Но начиная с завтрашнего дня и вплоть до 1 марта погоду здесь будут определять фронты северо-западного циклона, в ложбине которого окажется регион, отмечают синоптики.

Завтра, 27 февраля, местами по Татарстану ожидается небольшой снег, ночью на западе республики – до умеренного. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. Температура воздуха в темное время суток составит от -6 до -11 градусов, а при прояснениях – и до -15, а в светлое – потеплеет до -2, -7.

В субботу, 28 февраля, временами на территории региона будет идти снег. Также могут разыграться слабые метели. Ночью столбики термометров опустятся до -4, -9 градусов (на востоке при прояснениях – до -12), тогда как днем они поднимутся до -1, -6.

В воскресенье, 1 марта, характер погоды в Татарстане существенным образом не изменится. Прогнозируется снег, в дневные часы – местами с мокрым снегом. В отдельных районах вновь вероятны слабые метели. На дорогах образуются снежная каша и гололедица (днем кое-где – сильная). Температурный фон еще повысится: в темное время суток ожидается от -2 до -7 градусов (на востоке при прояснениях – до -10), в светлое – от -4 до +1 градуса.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели активный северо-западный циклон принесет на территорию республики существенные осадки в виде снега и мокрого снега. Оттепель продолжится: температура воздуха будет составлять от -1 до -6 градусов ночью и от -2 до +1 днем.