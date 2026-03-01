news_header_top
Руc Тат
Происшествия 1 марта 2026 08:23

Часть крыши двухэтажки в Зеленодольском районе рухнула под тяжестью снега

В селе Айша Зеленодольского района частично обрушилась двускатная крыша двухэтажного дома на улице Молодежной, 3. Причиной стало большое скопление снега.

«Системы жизнеобеспечения не нарушены. В связи с угрозой обрыва газовой трубы временно приостановлена подача газа. ‎Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Управляющая компания осматривает повреждения. Из здания самостоятельно вышли 30 человек, среди них 5 детей. Все временно разместились у родственников.

#обрушение крыши #зеленодолький район
Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

28 февраля 2026
В Татарстане стартовал конкурс на должность молодёжного помощника руководителя АТК

28 февраля 2026