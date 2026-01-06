news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 января 2026 12:04

На уборку снега в Казани сегодня выйдут 520 единиц техники

Читайте нас в
Телеграм
На уборку снега в Казани сегодня выйдут 520 единиц техники
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Днем 6 января в Казани на уборку улиц от снега выйдут 520 единиц спецтехники. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.

За прошедшие сутки с улиц города вывезли 23,1 тыс. тонн снега. На уборке работали 944 единицы техники и 610 дорожных рабочих. Всего использовали 690 тонн противогололедных материалов, включая 252,1 тонны реагента и 438 тонн песко-соляной смеси.

С начала зимнего сезона с улиц Казани на снегоплавильные пункты вывезли 178,8 тысячи тонн снега. Израсходовали при этом 25,5 тысячи тонн реагентов и песко-соляной смеси.

#уборка снега
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026