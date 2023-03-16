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За сутки еще 189 татарстанцев заразились коронавирусом
Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане вновь начал расти. За последние сутки в республике зарегистрировано 189 заболевших (15 марта был выявлен 181 случай, 14-го — 189). Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 18 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 26 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 201 106 татарстанцев.
В общей сложности удалось выздороветь 197 817 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 246 пациентов. Днем ранее стало известно о 203 поправившихся больных.
Общее число признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе на территории Татарстана публиковалась 20 января.
В целом по России за день Covid-19 заразились 13 009 человек. В больницы доставлены 1403 пациента. Выздороветь удалось 11 360 жителям страны. Жертвами болезни стали 38 заразившихся.
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