За сутки еще 177 татарстанцев заболели Covid-19

В Татарстане немного снизилась регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждены 177 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 182 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 47 заболевшим, тогда как за день до этого были госпитализированы 26 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 200 170 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 196 693 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 253 пациента. Днем ранее стало известно о 279 поправившихся больных.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 12 241 человека. Поправился 14 481 пациент. Госпитализированы с Covid-19 1594 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 42 человека.