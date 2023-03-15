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Второй день подряд в Татарстане снижается заболеваемость коронавирусом
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В Татарстане второй день подряд снижается заболеваемость Covid-19. За последние сутки выявлено 181 случай заражения. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 26 людям, еще 203 жителя Татарстана выздоровели. За все время распространения коронавируса в республике было зарегистрировано 200 917 случаев болезни, 197 571 человек уже излечился.
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