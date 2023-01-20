Еще один житель Татарстана скончался от коронавируса
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане чуть-чуть снизилась, но в республике зафиксирован один новый летальный исход. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Таким образом, общее число официально признанных смертей от Covid-19 в регионе достигло 2010. До этого в последний раз информация о летальном исходе публиковалась 26 декабря прошлого года.
Подтверждено 68 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 69 накануне. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 194 486 татарстанцев. Госпитализация понадобилась 28 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 20 человек.
При этом в общей сложности удалось выздороветь 191 881 жителю республики, в том числе 53 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 59 излечившихся больных).
В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 6078 человек. Госпитализированы с Covid-19 837 заболевших. Поправились 4698 пациентов. Скончавшимся от этой болезни признан 41 человек.