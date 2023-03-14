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Еще 189 случаев Covid-19 подтвердилось в Татарстане
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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 189 случаев коронавирусной инфекции, 27 человек госпитализированы. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.
Таким образом, с начала пандемии в республике подтвердилось 200 736 случаев заражения, 197 368 пациентов выздоровели, в том числе 238 — за прошедший день.
Новых летальных исходов не подтвердилось (2010 случаев с начала подсчетов).
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