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Общество 14 марта 2023 11:06

Еще 189 случаев Covid-19 подтвердилось в Татарстане

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 189 случаев коронавирусной инфекции, 27 человек госпитализированы. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала пандемии в республике подтвердилось 200 736 случаев заражения, 197 368 пациентов выздоровели, в том числе 238 — за прошедший день.

Новых летальных исходов не подтвердилось (2010 случаев с начала подсчетов).

#Здоровье #коронавирус
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