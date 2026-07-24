За рулем авто, влетевшем в дерево и сгоревшем в РТ, был 30-летний мужчина

За рулем автомобиля, влетевшего в дерево и сгоревшего, был 30-летний мужчина. Об этом сообщает МВД по РТ.

Напомним, что ночью в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. В автомобиле находились семеро подростков. Шестеро из них погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии и с ожогами 30% тела был доставлен в Зеленодольскую ЦРБ. В дальнейшем пострадавшего перевели в ДРКБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Как добавили в ведомстве, водитель машины не имел прав. Также подтверждено, что все находившиеся в машине были не из Татарстана.

С большей долей вероятности, все они – жители Марий Эл.