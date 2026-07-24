Подростка, обгоревшего в ДТП с авто, влетевшем в дерево, перевели в ДРКБ.

Напомним, что ночью в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. В автомобиле находились семеро подростков. Шестеро из них погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии и с ожогами 30% тела был доставлен в Зеленодольскую ЦРБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

«Пациент с ожогами после ДТП в Зеленодольском районе был доставлен бригадой скорой помощи в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, стабильное. Пациент в сознании, получает все необходимую медицинскую помощь», – рассказали «Татар-информу» в Минздраве РТ.