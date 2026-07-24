В машине, влетевшей в дерево в Татарстане, ехали семеро подростков от 16-ти лет.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево. Погибли 6 человек, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Проводится проверка, ее процесс взяла на контроль прокуратура.

Как уточнили в МВД по РТ, в машине находились семеро подростков от 16 до 18 лет. Пострадавшего доставили в Зеленодольскую ЦРБ.

Видео: МВД по РТ