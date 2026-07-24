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Происшествия 24 июля 2026 08:33

После ДТП с гибелью шести подростков в РТ возбуждено уголовное дело

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После ДТП с гибелью шести подростков в РТ возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ночью в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. В автомобиле находились семеро подростков. Шестеро из них погибли, еще один в тяжелом состоянии доставлен в Зеленодольскую ЦРБ.

Как сообщает СУ СК России по РТ, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

#су ск россии по рт
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