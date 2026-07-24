После ДТП с гибелью шести подростков в РТ возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ночью в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. В автомобиле находились семеро подростков. Шестеро из них погибли, еще один в тяжелом состоянии доставлен в Зеленодольскую ЦРБ.

Как сообщает СУ СК России по РТ, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.