Подростки, погибшие в ДТП с деревом в Татарстане, сгорели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что ночью в Зеленодольском районе РТ Chevrolet влетела в дерево и загорелась. В автомобиле находились семеро подростков. Шестеро из них погибли, ещё один в тяжёлом состоянии доставлен в Зеленодольскую ЦРБ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о ДТП на улице Волжской в Зеленодольске поступило в ведомство в 2:23, а для ликвидации последствий ДТП на место выехали 24 человека и 10 единиц техники.

Пострадавший, 16-летний парень, получил ожоги 30% тела. Остальные — погибли на месте. Предварительно, все подростки были из Марий Эл.