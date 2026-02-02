news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 09:23

За прошлую неделю на дорогах Казани были задержаны 43 пьяных водителя

За прошедшую неделю на дорогах Казани поймали 43 пьяных водителя. Такую статистику приводит городская Госавтоинспекция.

Всего за указанный период в столице республики произошло 1987 ДТП, 15 из них – с пострадавшими. В результате ДТП за неделю в Казани травмы получили 16 человек.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Зеленодольский городской суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ водителю, который сел за руль пьяным.

Напомним, в Казани действует план «Буран». В связи с этим муниципальные парковки в столице республики сегодня будут бесплатными. Кроме того, в школах Казани уроки переведены на дистанционный формат.

#пьяные водители #ДТП с постадавшим #гаи
