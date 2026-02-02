Зеленодольский суд приговорил севшего пьяным за руль водителя к обязательным работам

В Зеленодольском суде Казани вынесли приговор Александру Яковлеву за пьяное вождение автомобиля лицом, ранее отказавшимся от медосвидетельствования.

«В сентябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки Toyota Camry. Около двух часов ночи на проспекте Строителей в Зеленодольске он остановил машину и пересел за пассажирское сиденье, когда увидел патруль ДПС. После этого его задержали», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе суда.

При прохождении медицинского освидетельствования в его крови нашли больше двух промилле алкоголя. Позже в суде Александр Яковлев, полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов с запретом на управление авто на два года и десять месяцев. Приговор в законную силу пока еще не вступил.