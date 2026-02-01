В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в понедельник, 2 февраля, общеобразовательные школы продолжат работу в дистанционном и электронном форматах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Такое решение принято в связи с продолжающимися снегопадами и действием плана «Буран».

В детских садах будут открыты дежурные группы для воспитанников, чьи родители не имеют возможности оставить детей дома.

Занятия в музыкальных, художественных и спортивных школах, школах искусств, подростковых клубах, а также мероприятия в домах культуры будут отменены.

Кроме того, работодателям рекомендовано, по возможности, перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Ранее в Казани был объявлен план «Буран». В связи с этим в субботу, 31 января, обучение было организовано в дистанционном и электронном форматах.