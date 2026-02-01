news_header_top
Общество 1 февраля 2026 19:12

Муниципальные парковки в Казани завтра станут бесплатными из-за плана «Буран»

Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 2 февраля, в Казани муниципальные парковки станут бесплатными на весь день. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Режим вводится в связи с действием оперативного плана «Буран». Мера направлена на облегчение работы дорожных служб по очистке улиц от снега и снижение числа автомобилей, оставленных на обочинах, которые мешают проезду спецтехники.

Автомобилистов просят по возможности ограничить поездки на личном транспорте и не парковать машины в местах, где они могут препятствовать уборке снега.

#уборка снега в казани #муниципальные парковки казани #бесплатные парковки
