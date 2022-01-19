За последние три недели омикрон-штаммом в Британии заражались в 16 раз чаще

Риск заразиться «омикроном» в Британии за последние три недели был в 16 раз выше, чем в то время, когда «дельта» был самым распространенным вариантом коронавируса в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальной статистической службы Великобритании.

«Риск повторного заражения в период доминирования «омикрона» с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года был в 16 раз выше по сравнению с периодом с 17 мая по 19 декабря 2021 года, когда доминировал штамм «дельта», — сказано в отчете службы.

Отмечается, что люди, которые были вакцинированы от 15 до 90 дней назад любой вакциной от коронавируса и второй дозой Pfizer или тремя дозами одного из других препаратов от коронавируса, реже получали положительные ПЦР-тесты, чем невакцинированные.

C начала пандемии в Британии в общей сложности выявили больше 15 млн заражений коронавирусом. Всего скончались 152,5 тысячи человек.

За последние сутки в стране зафиксировали 94,4 тысячи заражений и 438 смертей от коронавируса.

Сегодня в Британии привито 83,4% населения страны от 18 лет, 63,6% из них уже прошли ревакцинацию.

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Великобритании в декабре прошлого года.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».