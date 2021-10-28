За полмесяца в РТ составили более 300 материалов за нарушения, связанные с QR-кодом

Сотрудники полиции активно выявляют всевозможные нарушения со стороны физических и должностных лиц, связанных с проверкой QR-кодов при входе в торговые центры и иные объекты массового скопления людей. За подобные нарушения с 11 октября были составлены 312 административных материалов, сообщил замглавы МВД по РТ Алексей Соколов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Так, 21 октября Советский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за повторное нарушение одно из кафе Казани, руководство которого не организовало проверку QR-кодов для посетителей.

«Наши материалы начали поступать в суды для рассмотрения. По двеннадцати материалам уже приняты решения о назначении штрафов», – сообщил Алексей Соколов.

Спикер напомнил, что по закону невыполнение правил поведения при ЧС влечет предупреждение или штраф на граждан от тысячи до 30 тысяч рублей, на должностное лицо – от 10 до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч и на юрлица – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за неделю сотрудники полиции оштрафовали более тысячи жителей республики за нарушение антиковидных требований. Кроме того, полиция будет тщательнее проверять пассажиров без масок в общественном транспорте крупных городов республики.

В октябре за работу ночью и услугу кальяна в РТ привлекли к ответственности более 20 работников общепита.

О том, кто и в каком режиме будет работать, а кто будет отдыхать в предстоящую нерабочую неделю в Татарстане, можно прочитать в материале агентства.