МВД: За неделю оштрафовали более тысячи жителей РТ за нарушение антиковидных требований

Сотрудники полиции продолжают ежедневно проверять как жителей республики, так и индивидуальных предпринимателей и юрлиц на соблюдение антиковидных требований. Об этом сообщил замминистра внутренних дел по РТ Алексей Соколов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Только за последнюю неделю было составлено более тысячи протоколов в отношении физических лиц и 124 – в отношении юридических, должностных и индивидуальных предпринимателей», – заявил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, кто и в каком режиме будет работать, а кто будет отдыхать в предстоящую нерабочую неделю в Татарстане.