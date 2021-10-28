Кто в Татарстане будет работать в нерабочие дни: разъясняет Оперштаб

Кто и в каком режиме будет работать, а кто будет отдыхать в предстоящую нерабочую неделю в Татарстане? Разъяснения дал Оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

С 30 октября по 7 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России

Фото: kremlin.ru

С 30 октября по 7 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России, чтобы не допустить дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова совместно с Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 в Татарстане нерабочие дни начнутся так же, как и в большинстве регионов, – с 30 октября.

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» стало известно, как будет жить Татарстан в эти дни.

Непривитые старше 60 лет – неделю дома

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева объявила, что с 30 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели в течение последних шести месяцев.

С 30 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели в течение последних шести месяцев Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Куда можно будет с QR-кодом?

Ограничительные меры в Татарстане продлятся до улучшения эпидобстановки. То есть введенные сегодня ограничения будут действовать и после 7 ноября.

Вице-премьер подчеркнула, что меры, установленные в РТ, жестче, чем в указе Президента России Владимира Путина. «Ограничения, введенные 30 октября, будут действовать до улучшения санитарной обстановки», – отметила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Ограничения, введенные 30 октября, будут действовать до улучшения санитарной обстановки» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Фазлеева добавила, что эпидобстановка оценивается множеством параметров, в том числе количеством заболевшим и числом привитых.

В период нерабочих дней кафе и рестораны продолжат свою работу, но только для посетителей с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию.

Исключение – обслуживание на вынос, доставка заказов, общественное питание на территориях аэропортов и вокзалов и банкетное обслуживание.

Также при предъявлении татарстанцами старше 18 лет персонального QR-кода можно будет попасть в спортивные центры, бассейны, фитнес-клубы и аквапарки.

При предъявлении татарстанцами старше 18 лет персонального QR-кода можно будет попасть в спортивные центры, бассейны, фитнес-клубы и аквапарки Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Для попадания в торговые и торгово-развлекательные центры и объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала больше 150 квадратных метров также нужен QR-код.

По словам Фазлеевой, МФЦ продолжат работать в прежнем режиме. Все пункты вакцинации также будут открыты.

Что под запретом?

В нерабочие дни под запретом проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий и иных массовых сборищ. Такие развлечения для детей тоже запрещены.

Кафе и рестораны будут закрыты на ночь. В аэропортах, на вокзалах и на объектах дорожного сервиса за пределами населенных пунктов общепиту ночью работать можно.

После полуночи приостановят работу и все магазины, за исключением аптек и заправок. Услуги бань и саун ночью также будут недоступны.

После полуночи приостановят работу все магазины, за исключением аптек и заправок Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Запрещено осуществление деятельности развлекательных центров и комплексов, развлекательных подразделений в ТЦ, ТРЦ, аттракционов, расположенных в помещениях букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов, ломбардов», – отметила Лейла Фазлеева.

До 7 ноября не будет ярмарок и выставок-продаж вне объектов розничной торговли, на открытом воздухе торговать можно.

Дети до 18 лет в торговых и торгово-развлекательных центрах обязаны будут находиться с родителями.

Какие ограничения введут в ноябре?

Для остановки распространения новой коронавирусной инфекции с 15 ноября вступают в силу новые Covid-ограничения.

Для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий потребуется QR-код.

Для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий потребуется QR-код Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Принадлежность QR-кода человек должен будет подтвердить документом.

Кто будет работать в нерабочие дни – должны быть в списке

Лейла Фазлеева напомнила, что организации и индивидуальные предприниматели должны определить численность своих работников, которые будут трудиться в нерабочие дни.

Татарстанские организации здравоохранения продолжат работу. Они будут обеспечивать соблюдение ограничительных мероприятий, а оказывать медицинскую помощь населению в полном объеме.