В октябре за работу ночью и услугу кальяна в РТ наказали более 20 работников общепита

МВД по РТ продолжает выявлять общепиты, которые работают по ночам или предоставляют услугу кальяна в нарушение антиковидных ограничений. В октябре за подобные нарушения привлекли к ответственности 22 должностных лица. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра внутренних дел по Татарстану Алексей Соколов.

«Есть примеры наложения крупных штрафных санкций и приостановления деятельности организации. К примеру, 20 октября Тукаевский районный суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, который не обеспечил соблюдение социальной дистанции вследствие того, что не были нанесены разметки», – сообщил Алексей Соколов.

Еще один похожий процесс прошел 18 октября в суде Зеленодольска, где один из общепитов дважды оштрафовали на 100 тысяч рублей за предоставление кальяна посетителям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за неделю сотрудники полиции оштрафовали более тысячи жителей республики за нарушение антиковидных требований. Кроме того, полиция будет тщательнее проверять пассажиров без масок в общественном транспорте крупных городов республики.

О том, кто и в каком режиме будет работать, а кто будет отдыхать в предстоящую нерабочую неделю в Татарстане, можно прочитать в материале агентства.